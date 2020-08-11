مدير أمن الدقهلية يتفقد لجان التصويت في المنصورة

تفقد اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، اليوم، قوات تأمين لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة المنصورة.

وتوجه مدير الأمن إلى اللجان في شوارع بورسعيد والجلاء وشارع كلية الآداب والثانوية، حيث التقى بلجان التأمين، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإطفاء وتمركز قوات الحماية المدنية بالقرب من اللجان.

وتستقبل لجان الدقهلية خلال يومي 11 و 12 أغسطس 4 ملايين و338 ألفا، و 465 ناخبا في لجان المحافظة، وسط إجراءات احترازية.

يذكر أن محافظة الدقهلية "الدائرة الثالثة فردي" مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ، يتنافس عليها 43 مرشحا.