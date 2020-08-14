توجيه اتهامات لـ25 شخصا في انفجار بيروت

قال مصدر قضائي لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، إن مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات، وجه اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في ميناء بيروت والجمارك والأمن، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة اللبنانية.

وذكرت "رويترز"، أنه لم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية قالت إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.

وقال المصدر القضائي، إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار 4 أغسطس الجاري في مستودع بميناء بيروت، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وشهد الميناء، الأسبوع الماضي، انفجارا قويا، خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

كما أدى الانفجار المدمر إلى خسائر مادية جسيمة حيث تعرضت أجزاء كبيرة من المدينة إلى الدمار، إلى جانب تشريد آلاف الأسر.

وذكر مسؤولون أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من 6 سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار ميناء بيروت.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، على أنه حريص على أن يأخذ التحقيق مداه الكامل لأجل الكشف عن أسباب الانفجار.

وشددت الرئاسة اللبنانية على ضرورة استكمال التحقيق، من خلال الاستعانة بكافة الخبرات الضرورية لإظهار الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه، في كافة المستويات.