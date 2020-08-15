المفتي: عمرو بن العاص استوعب المصريين ولم يكره أحد على الإسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جزء كبير من مقررات الدين الإسلامي ميتافيزيقيًة، وإيمان غيبي.

وأكد علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التدين المصري رشيد، أخذا بلباب القلب، ولم يقف عند حدود المظاهر والشكليات، مشددًا على أن أساسه هو القلب.

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى أن الفهم الرشيد للنص الشرعي، ساري في عمق الشخصية المصرية، بسبب جملة من المقومات وهي الشيوخ، والعلماء، والمنهج، والواقع.

ولفت علام، إلى أن الفقيه عبدالرحمن بن القاسم، لازم الإمام مالك، ولم يفارقه 20 عاما، حتى صار عالما فيما بعد، مشددًا على أن ملازمة العلماء جزءً من تكوين الشخصية العلمية.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن مدرسة التدين الرشيدة المصرية، يقف وراءها جيل كبير من الشيوخ، بداية من دخول الصحابة مصر مع عمرو بن العاص.

وأكد أن سيدنا عمرو بن العاص، استوعب المصريين ولم يقص أحدًا، ولم يكره أحدًا على الدخول في الدين وتعايش مع المصريين ولم يخاصم أحد، مؤكدا أن المسيحيين رحبوا بدخول عمرو بن العاص لمصر.