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المفتي: من انتوى الحج هذا العام ومنعته كورونا له ثواب أداء الفريضة

كتب:

محمد عزالدين
11:22 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، موقف من أراد الحج هذا العام ولكن انتشار فيروس كورونا منعه من ذلك.

وأضاف "علام" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن من انتوى الحج هذا العام ومنعته جائحة فيروس كورونا له ثواب أداء الفريضة بصدق نيته.

وأكد مفتى الديار المصرية، أن ما سبق الإشارة إليه لا يعنى سقوط فريضة الحج عمن أراد أداءها هذا العام، موضحا أن من أدى فريضة الحج، وأراد تكرارها وهو ميسور الحال، ووجد حوله من الأقارب أو الجيران له "حاجة" فمن المستحب أن ينفق المال على حوائج الناس.

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