تجديد حبس موظف وزوج شقيقته بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بدمياط

قرر قاضي المعارضات بدمياط تجديد حبس موظف وزوج شقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في النقد الاجنبي ، وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا ضبطت المتهم في دمياط لاتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 3.5 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، ممارسة موظف بشركة خاصة وحاصل على دبلوم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة دمياط، وزوج شقيقته حاصل على بكالوريوس، نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وبتقنين الإجراءات ضُبط الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول وتبين احتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم، واعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغت 3.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.