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محمود مسلم

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بإستخدام عملات افتراضية

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الوطن
11:59 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
المتهمين

المتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بإستخدام العملات الإفتراضية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخصين (حاصل على دبلوم ، طالب جامعى) .. بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيام الأول بإنشـــاء حساب على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والذى يقوم من خلالها بعرض العملات الإفتراضية من بينها عملة (بت كوين) للبيع أو الشراء مقابل التحصل على ما يعـادل قيمتها من مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى".

   كما أضافت التحريات قيام الثانى "الطالب" ببيع وشراء العملات الإفتراضية المشار إليها من الأول وإعادة بيعها على النحو المشار إليه والإستفادة بفارق السعر فضلاً عن إستخدامها فى شراء وبيع السلع المعروضة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون

   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهميّن ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إلية ، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضيين بلغ نــــــحو تسعمائة ألف دولار أمريكى.

       تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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