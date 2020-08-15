فنزويلا تصدر أحكاما بالسجن على 15 متهما بالمشاركة في الغزو الفاشل

قضت محكمة فنزويلية، بسجن 15 شخصا لأكثر من 20 عاما بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة، اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به.

وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، "إن بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاما الكابتن أنطونيو سيكويا المتهم بقيادة عملية الغزو"، مضيفا إن الفنزويليين الـ15 اعترفوا بتهم الإرهاب والتمرد والتآمر في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في 3 مايو الماضي من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كراكاس، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصرح صعب، بأنه جرى اعتقال 82 شخصا على خلفية هذه العملية، مشيرا إلى أنه تلقت المجموعة المهاجمة تدريبها في كولومبيا.

وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من إصدار حكم بالسجن لمدة 20 عاما على جنديين أمريكيين سابقين أدينا بهذا المخطط، الذي جرى كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطئ البلاد في شهر مايو الماضي.