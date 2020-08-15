"الاستغاثات الطبية" تستجيب لأم تطالب بعلاج ابنها على نفقة الدولة

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والتعامل معها بشكل فوري، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم رصدها على أحد المواقع الأخبارية، وتتعلق بطلب والدة الطفل "فادي" الذي يُعاني من مرض الهيموفيليا "وأعراضه نقص في معامل التجلط التاسع فاكتور 9"، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديًا.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن أعضاء فريق اللجنة تواصلوا على الفور مع والدة الطفل "فادي" لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة.

وأضاف أنه تم التواصل مع الدكتور نجلاء شاهين، استشاري أمراض الدم بالتأمين الصحي، وتم إعلامها بالحالة وأفادت بأنه لامانع من صرف العلاج المطلوب وتسهيل الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى ضرورة إرسال الحالة للتامين الصحي لتقييمها وصرف العلاج.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفل "فادي" الصحية، كما تُؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة والتعامل معها.