محافظ القاهرة يتوجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة ملف العشوائيات

اتجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع بشأن ملف المناطق العشوائية وإزالتها، وخطة التطوير لتلك المواقع وتحديدا منطقة حكر أبودومة.

وأكد اللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، لـ"الوطن"، أنّ محافظ القاهرة من المقرر أن يتجه بعدها للمرور على عدد من اللجان للانتخابات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، ثم الإدلاء بصوته في لجنة المعهد الأزهري بمصر الجديدة.

وأشار إلى أنّ محافظة القاهرة تضم أكثر من 7 ملايين ناخب موزعين على 1358 لجنة داخل 653 مقرا انتخابيا، وتسير الانتخابات بهدوء دون عراقيل حتى الآن.