منير مكرم أول الحاضرين لتشييع جثمان شويكار

وصل منذ قليل الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، التي يرقد فيها جثمان الفنانة الراحلة شويكار، استعدادا لتشييعه لمثواه الأخير، على أن يتم دفنها في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحلت الفنانة شويكارعن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.

وأعلن محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن عزاء الفنانة الراحلة شويكار، سيقتصر على أسرتها فقط بالمدافن.

وكتب نجل فؤاد المهندس، على حسابه فيس بوك: "بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار، سيقتصر العزاء على الأسرة في المدافن".