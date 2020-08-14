المجلس القومي للمرأة ينعى الفنانة شويكار

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الفنانة القديرة الراحلة شويكار التى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الفنانة القديرة شويكار التى تعد قامة كبيرة من قامات السينما المصرية، وحياتها الفنية ثرية بالعديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع أصدقائها ومحبيها وعشاق فنها الراقي والمحترم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وجمهورها ومحبيها الصبر والسلوان.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".