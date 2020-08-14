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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعى الفنانة شويكار

كتب:

حاتم سعيد حسن
07:40 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
شويكار

شويكار

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وكل العاملين به والمنظمين الفنانة الكبيرة شويكار التي رحلت عن عالمنا اليوم تاركة رصيدا فنيا رائعا في السينما والمسرح والتليفزيون.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غدا السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

 كان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".

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