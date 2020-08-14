مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعى الفنانة شويكار

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وكل العاملين به والمنظمين الفنانة الكبيرة شويكار التي رحلت عن عالمنا اليوم تاركة رصيدا فنيا رائعا في السينما والمسرح والتليفزيون.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غدا السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

كان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".