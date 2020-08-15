"الأسقفية" تختتم تدريبًا لـ25 لاجئًا لتعريفهم بمهارات سوق العمل

اختتم مكتب خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية بمصر، تدريبًا لـ 25 لاجئا وذلك لتعريفهم على المهارات الشخصية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

يمثل المتدربون جنسيات مختلفة بينها السودانية والسورية والإثيوبية واليمينية حيث تلقوا تدريبًا على تنمية مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات وأهمية العمل الجماعي وكيفية البحث عن فرصة عمل وحل المشكلات وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

أجرى مكتب اللاجئين التدريب على مدار يومين إذ قدم دكتور إيميل جبرة المتخصص في تنمية المهارات سلسلة محاضرات مسجلة مسبقاً ثم ورشة عمل انتهت بتسليم شهادات تقدير للمشاركين.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية ، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.