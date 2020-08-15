"الأطباء" تنعى الدكتورة "عصمت" الشهيدة 146 بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، مساء أمس، الدكتورة عصمت عبدالخالق الميرغني، إخصائية طب النساء والتوليد، التي استشهدت في مستشفى عزل العجمي في محافظة الإسكندرية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت النقابة إلى أن عصمت هي الشهيد رقم 146 في صفوف أعضائها، الذين توفوا نتيجة إصابتهم بكورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بين صفوف الأطباء بفيروس كورونا، وصل إلى 3 آلاف حالة، وفقًا لما تمكنت النقابة العامة من رصده، عبر النقابات الفرعية.

كانت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بمجلس نقابة الأطباء، أعلنت تسليم اتحاد المهن الطبية دعمًا ماليًا لأكثر من 608 أطباء أصيبوا بكورونا المستجد بإجمالي أكثر من 12 مليونًا منذ بداية الجائحة، وأنه جارٍ مراجعة طلبات الدعم من أسر الشهداء تمهيدًا لإجراءات الصرف.