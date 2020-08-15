قطار يصطدم بسيارة نصف نقل في المنوفية ولا إصابات

اصطدم أحد قطارات الركاب، منذ قليل، بسيارة نصف نقل حال عبورها من معبر غير شرعي دون وقوع مصابين مما أدى لتعطل حركة القطارات لمدة ساعة، وتجمع عدد كبير من المواطنين في منطفة الحادث.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط وأفراد من مديرية أمن المنوفية بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الشهداء، للاطمئنان على الوضع وتبين اصطدام قطار بسيارة نصف نقل حال عبورها من ممر غير شرعي.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مانور مركز الشهداء، يفيد وجود حادث تصادم بين قطار وسيارة نصف نقل أمام قرية دناصور، التابعة لمركز الشهداء دون وقوع إصابات أو وفيات.

وقامت قوات الأمن برفع آثار الحادث ومعاودة حركة القطارات مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.