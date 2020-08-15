مدبولي يلتقي البرهان وحمدوك في زيارة تستغرق يوما واحدا

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد رفيع إلى سودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يبحث خلالها التعاون مع السودان في المجالات كافة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخرطوم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ويلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة نظيره السوداني، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء.

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات عدة للدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ببيت الضيافة ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، مكتبه بالقصر الجمهوري.

ولفتت الوكالة السودانية، إلى أن وفد رئيس الوزراء المصري يضم وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء وممثلين لوزارت النقل وعدد من وكلاء الوزارات.