رئيس الوزراء السوداني يستقبل مدبولي بمطار الخرطوم 

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.

ومن المنتظر أن تبدأ بعد قليل جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد المصري لدولة السودان الشقيقة.

يشارك في المباحثات عدد من الوزراء والمسؤولين ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلاد، ونظرائهم السودانيين، من بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ويبحث وزراء ومسؤولو البلدين عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف السد الإثيوبي، ومجالات التعاون المشترك المختلفة بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء، اليوم، قيادات مجلس السيادة السوداني، خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد.