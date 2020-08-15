مصر ترسل 22 طن ألبان أطفال وأدوية إلى السودان دعما لمنظومة الصحة

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية السودان الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي تحت شعار "تحيا مصر وأفريقيا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى إرسال شحنة من المساعدات، أمس، إلى جمهورية السودان، شملت 21 طنًا من ألبان الأطفال على متن طائرتين عسكريتين، مشيرًا إلى أنه سيجرى إرسال شحنة أخرى برفقة الوفد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم، تشمل طنًا و325 كجم من الأدوية الأساسية للأطفال هدية من جمهورية مصر العربية دعمًا للمنظومة الصحية بجمهورية السودان الشقيقة.

ولفت "مجاهد" إلى أنه سيتم إرسال فريق طبي يضم عددًا من الاستشاريين والصيادلة وإخصائي المعامل يوم الاثنين القادم إلى جمهورية السودان، في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من ڤيروس سي، حيث سيجرى إرسال جهازي PCR لدعم، وتطوير معامل كل من مستشفى ابن سيناء، ومستشفى مجمع الشرطة، مضيفًا أنه سيجرى إرسال أيضًا شحنة من الأدوية لعلاج 150 ألف مصاب سوداني من فيروس سي، و10 آلاف كاشف للفيروس.

وأضاف أنه سيجرى تفعيل المبادرة في 5 مراكز طبية حيوية بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، تشمل "مركز ابن سيناء، مركز مجمع الشرطة، مركز سوبا، مركز أم دورمان، ومركز العلياء"، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في العمل في المبادرة هناك لمدة 15 يومًا لتقديم كل الخدمات التشخيصية والعلاج بالمجان.

وتابع أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر السودانية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وتطبيق بروتوكولات العلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة، ومسؤولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جمهورية السودان.