شاهد عيان يصور لحظة انهيار عقار قصر النيل: شعرنا بهزتين قبل السقوط

هزتان كبيرتان يعقبهما انهيار، ذلك ما شعر به المحاسب مصطفى محمد ورصده بالفيديو للحظة انهيار عقار رقم 50 بشارع قصر النيل في محافظة القاهرة، وهي من الطراز المعماري الفريد.

يعمل "مصطفى" محاسبًا في عقارٍ مقابل للعقار المنهار، وقال لـ"الوطن"، إنهم شعروا بهزتين كبيرتين فخرج إثرهما لمشاهدة السبب من نافذة محل العمل، وسجل فيديو لانهيار عقار قصر النيل الذي تفاجأوا به دون سابق إنذار، إذ لم يسقط أي جزء منه من قبل.

Posted by Mostafa Mohamed Abd Elghany on Saturday, August 15, 2020

"طراز معماري قديم".. وصف الشاب المحاسب العقار المنهار بهذه الكلمات وهو ما أيدته محافظة القاهرة بإعلانها أن هذا العقار مسجل "طراز معماري"، وصادر له قرارا تنكيس، وأضاف المحاسب مصور الفيديو أن العقار على مساحة كبيرة وواجهاته بها مكاتب ومعارض وشركات ولا يعلم إذا كان به سكان أم لا. بينما أوضحت محافظة القاهرة، في بيانها، أن العقار يحوي شقتين سكنيتين وباقي الوحدات إدارية وتجارية ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة.

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العقار المنهار في شارع قصر النيل يوجد به شركة صرافة في الدور الأرضي، ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، مشيرا إلى أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر ويتكون من دور أرضي و4 طوابق.

وأعلن محافظ القاهرة إنقاذ 14 شخصًا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.

وأكد أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر، ومكون من دور أرضي و4 طوابق، مشيرًا إلى أنه جرى فصل جميع المرافق عن العقار.