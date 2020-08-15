محافظ القاهرة: العقار المنهار على مساحة 1500 متر وبه شركة صرافة ومكاتب إدارية

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العقار المنهار في شارع قصر النيل يوجد به شركة صرافة في الدور الأرضي، ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، مشيرا إلى أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر ويتكون من دور أرضي و4 طوابق.

وأعلن محافظ القاهرة إنقاذ 14 شخصا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.

ويشرف المحافظ، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ الخاصة بالعقار المنهار في شارع قصر النيل.

وأكد أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر، ومكون من دور أرضي و4 طوابق، مشيرا إلى أنه جرى فصل جميع المرافق عن العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإنقاذ، وتوجد كل الأجهزة المعنية في موقع الحادث.