النيابة تستعلم عن ملف العقار المنهار في قصر النيل
كتب:
محمد سيف
12:31 م | السبت 15 أغسطس 2020
قررت النيابة العامة الاستعلام عن ملف العقار المنهار في شارع قصر النيل من محافظة القاهرة؛ لبيان حالته الفنية وصدور قرارات إزالة للمبني أم لا.
وشكلت النيابة لجنة فنية هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار المنهار في شارع قصر النيل، وإعداد تقريرٍ بأسباب انهياره، بعدما تلقت إخطارًا من قسم قصر النيل يفيد بالحادث.
وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العقار المنهار في شارع قصر النيل يوجد به شركة صرافة في الدور الأرضي، ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، مشيرا إلى أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر ويتكون من دور أرضي و4 طوابق.
وأعلن محافظ القاهرة إنقاذ 14 شخصا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.