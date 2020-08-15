طلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا يؤدون الامتحانات بخطة مواجهة كورونا

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، انتظام سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بكلية الآداب بمجمع الكليات بسبرباي، رافقه فيها الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.

أوضح الدكتور عكاشة خلال جولته التفقدية، أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب، مشيرًا إلى أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع تتابع بشكل يومي تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء للماسكات الطبية، والتعقيم المستمر لقاعات ولجان الامتحانات، والالتزام بمسافات التباعد الآمن بين الطلاب للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.