بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، الاثنين العاشر من أغسطس 2020، بدء امتحانات الدراسات العليا بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري والسياحة والفنادق.

وقال "النجار"، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة يوم 16 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الثالت من سبتمبر المقبل 2020، مضيفًا أن عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعة 300 طالبًا وطالبة.

وأضاف، أننا اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.