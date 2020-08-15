فيديو.. مدير تحرير "الوطن": الإعلام مرآة حقيقية للأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنَّ الإعلام المصري لعب دورًا يُحترم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث كان يتعمد رفع الوعي من خلال المعلومات والإلحاح عليها، حيث إننا رأينا قنوات مصرية توعي المواطن بكل تفاصيل مجلس الشيوخ، مما كان يرفع درجة الوعي لدى المواطن المصري وهو دور مهم جدا للإعلام، مشددًا على ضرورة أن يكون الإعلام مرآة حقيقية للأمن القومي المصري.

وأضاف "الخطيب" خلال حديثه مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN"، أن المجلس الأعلى للإعلام وحد الصورة بانتخابات مجلس الشيوخ ولم يسمح للإعلام أن تصور كل جهة إعلامية بما يحلو لها وهو أمر إيجابي للغاية، خصوصا أن الجماعة الإرهابية كانوا يفبركون صورًا ومشاهد تمثيلية ولكن انتخابات مجلس الشورى هذه المرة شهدت عملية ضبط كاملة بداية من مؤسسات الدولة وصولاً للإعلام الذي عكس هذه الصورة، ولم نرَ صورًا سلبية سيئة في هذه الانتخابات مثلما كان يحدث من قبل.

وشرح "الخطيب" أن الإعلام المصري يقوم بعملية تنظيم ويلي عملية التنظيم الترشيد والتوحيد للمحتوى الإعلامي، فالإعلام المصري يمر بحالة رشد حقيقي، مشددًا على أن جميع الإعلاميين يعرفون المهنة جيدا وقواعدها وأصولها ولكن الجميع كان يخالفها.

وأشار "الخطيب" إلى أن دولة تركيا التي تهاجم اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل هي أكبر دولة مسلمة في العالم لديها علاقات وطيدة مع إسرائيل وهي من أوائل الدول التي اعترفت بالقدس وهي أول من خان القدس والقضية الفسطينية بالمنطقة، شارحًا أن الدول الكبرى بالمنطقة مثل مصر والإمارات والأردن هي دول دعاة سلام، والأساس هنا اتفاقيات السلام مع إسرائيل هو السلام في المنطقة.