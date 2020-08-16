أسعار وموعد عرض "ريا وسكينة 1921" لفرقة فرسان الشرق للتراث بالأوبرا

تستعد فرقة فرسان الشرق للتراث لتقديم عرض ريا وسكينة 1921، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، الساعة 8.30 مساء.

العرض من تصميم وإخراج كريمة بدير، ويتضمن العرض قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، حيث يتناول شخصيتي "ريا وسكينة" خلال أوائل القرن العشرين بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي بذلك الوقت.

وطرحت دار الأوبرا تذاكر العرض بسعر 60 جنيها، وحددت الأوبرا شروط حضور العرض التي تمثلت في الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ومنع التصوير، والالتزام بالبوابة المخصصة للتعقيم، وقياس الحرارة بواسطة المختص، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة مع الجمهور، وغير مسموح بتحريك الكراسي.