"شوضة" يترأس أول اجتماع للقضاء الأعلى بعد إعادة تشكيله

يعقد مجلس القضاء الأعلى، الأسبوع الحالي، أول اجتماع له برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وذلك عقب اختياره رئيسًا لـ"النقض" خلفًا للمستشار عبدالله عصر.

وأدى "شوضة" اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يترأس "شوضة" اجتماع المجلس عقب إعادة تشكيله، ويضم في عضويته المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار لطفي حمدي أمين مسعود رئيس محكمة استئناف طنطا.

ومن المقرر أن يعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى 19 أغسطس الجاري، لبلوغ المستشار لطفي حمدي أمين مسعود المعاش، ليصبح التشكيل: المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض، المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشارعيد عبدالغني سويلم رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد محمود عرابي رئيس محكمة استئناف طنطا.