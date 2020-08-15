التعليم العالي: نعمل على تجارب لـ3 لقاحات لكورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأبحاث والدراسات والتجارب التي تجرى حاليا على تطوير عدد من الأدوية والعقاقير لاستخدامها في علاج مرضى كورونا المستجد "كوفيد 19"، نتائجها مبشرة حتى الآن، وتسير بصورة إيجابية، موضحا أنها في طور التجارب على الحيوانات، منوها إلى أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على لجان الأخلاقيات لدراستها وإقرارها ليتم بعدها التجارب الإكلينيكية على عدد من المرضى.

وكشف المصدر لـ"الوطن"، أن الأدوية الجاري تطويرها لعلاج كورفيد 19، هي أدوية موجودة بالفعل وتستخدم لعلاج أمراض أخرى، منوها إلى أن المركز القومي للبحوث التابع للوزارة، أجرى دراسات واختبارات على أكثر من 170 دواء حتى الآن، لمعرفة مدى فاعليتهم في التعامل مع الفيروس.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشناوي، عضو لجنة البحوث الإكلينكية بوزارة التعليم العالي، أن العمل يجري حاليا على الانتهاء من 3 لقاحات، التي أعلن عنها المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أنهم في طور تجارب الحيوانات، مضيفا أنه ينتظر حاليا، الموافقة النهائية للجنة الأخلاقيات على المصل الرابع المنتهي وكذلك الـ3 أدوية، وذلك من أجل بدء التجارب السريرية الإكلينيكية عليها، مؤكدا أنه لن يتم البدء في التجارب السريرية لأي أدوية دون موافقة لجان الأخلاقيات عليها للتاكد من سلامتها.

وأضاف الشناوي أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتابع دوريا العمل في هذا الملف، مؤكدا أن هناك توجيهات بتذليل كل العقبات أمام الباحثين والعلماء بالجهات المختلفة.