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محمود مسلم

تعافي 6 حالات جديدة من مصابي كورونا ببني سويف

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عمرو رجب
12:59 م | السبت 15 أغسطس 2020
جانب من حالات التعافي

جانب من حالات التعافي

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم السبت، تعافي 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى الواسطى المركزي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن محافظ الإقليم يتابع مستجدات ملف فيروس كورونا أولًا بأول، وذلك لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها مديرة الصحة بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهود التي يبذلها مسؤولي المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وثمن دور الطاقم الطبي بمستشفى العزل، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ضاربين أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني.

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