أقدم راقصي فرقة "رضا" يناشد أسرته سرعة إنقاذ متعلقاته بالعقار المنهار

قال نبيل مبروك، أقدم راقصي فرقة رضا للفنون الشعبية، إن العقار 50 بشارع قصر النيل الذي تعرض للانهيار اليوم كان شاهدًا على واحدة من أعظم الفرق الشعبية في العالم، حيث كانت مقر أول ستوديو لفرقة رضا بعدما انتقلت إليه لتكون بديلاً لفيلا الدكتور حسن فهمي.

وأشار "مبروك" إلى أن العقار المنهار شهد كل بروفات الفرقة وتدريبات الراقصين: "سهرنا فيه ليالي للخروج بعروض الفرقة الأصلية قبل أن تنتقل لمسرح البالون حيث المقر الحالي لها، عقب بنائه وانضمام الفرقة لفرق الدولة".

وأضاف "مبروك" لـ"الوطن": "حتى هذه اللحظة لا تزال الشقة الموجودة في الطابق الثالث مملوكة لمحمود رضا، ولم يتركها أبدًا حتى بعد انضمامنا للدولة، حيث حولها لأتيليه ومخزن يحتوي على أزياء العروض المختلفة والإكسسوارات الخاصة بها وأصبحت بمثابة متحف تاريخي لفرقة رضا".

وأكمل: "شهد العقار إبداع فريدة فهمي أجمل الأزياء لفرقة رضا الخاصة، التي أسسها عقب تركه لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، حيث عاد من جديد لمقره بـ50 شارع قصر النيل، ويحتوي على متعلقات الراحل محمود رضا".

وناشد "مبروك" أسرة الفنان الراحل محمود رضا، بالكشف عن محتويات المنزل لطمأنة محبيه.

يذكر أن العقار المنهار مسجل كطراز معماري ضمن قوائم حصر للمباني ذات الطراز المعماري المتميز، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 وفقاً لما ورد من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ويعود بناؤه لسنة 1900.