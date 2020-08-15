تفاصيل المرحلة الثالثة من المساعدات المصرية إلى لبنان (صور)

استقبل السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، اليوم، 3 طائرات مساعدات مصرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري، وتحمل 28 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من الحكومة المصرية وعدد من الجمعيات الأهلية.

وصرح السفير المصري في لبنان، بأن الجسر الجوي نقل اليوم إلى لبنان 21 طبيباً مصرياً من من كبار أطباء مصر متطوعين للعمل مجانا انطلاقا من مستشفى جامعة بيروت العربية في مجال الاغاثة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي امتداد لنشاط الجامعة التي أنشأتها مصر في لبنان من 60 عاما في خدمة المجتمع اللبناني وفي وصله بشقيقه المصري.

ووفق السفارة المصرية، يتوالى خلال الأيام المقبلة وصول 12 طائرة ستصل إلى لبنان على مدار الأسبوعين المقبلين محملة بـ 220 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية المهداة من الحكومة والشعب المصري للشعب اللبناني، بواقع 3 طائرات كل 48 ساعة وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.