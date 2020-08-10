وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

وصلت صباح اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" طائرة الشحن العملاقة الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرساله دعمًا للبنان ومساندة له، في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية جراء انفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو أسبوع.

وتحمل الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، 14 طنًا من الأدوية الضرورية لصالح وزارة الصحة اللبنانية إلى جانب الدقيق اللازم لتعويض فقد لبنان مخزونه الاستراتيجي جراء انهيار وتلف صوامع التخزين المركزية داخل الميناء البحري.

وكان في استقبال الطائرة الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان وقنصل مصر العام أحمد إمام، ورئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية.

ويتضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري، مساعدات شاملة وبكميات كبيرة لصالح الشعب اللبناني الشقيق، تتضمن الجوانب الطبية والعلاجية والغذائية ومواد البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب أطقم من الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة يحتاجها لبنان في ضوء الأعداد الكبيرة من المصابين جراء الانفجار الذي تعرضت له بيروت.

ولاقت المبادرة المصرية السريعة بإنشاء الجسر الجوي بين القاهرة وبيروت، ترحيبًا لبنانيًا كبيرًا على المستويين الرسمي والشعبي، وتقديرا لدور مصر، حيث يؤكّد اللبنانيون أنَّ القيادة السياسية المصرية لطالما كانت سبّاقة إلى مساندة الشعب اللبناني ودعمه بصورة مستمرة وعلى كل المستويات.