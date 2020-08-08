وصول الطائرة الثانية من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى بيروت

وصلت صباح اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته القاهرة بصورة عاجلة، دعمًا للبنان في مواجهة الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت بشكل بالغ.

وحملت الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنًا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت"، بحضور الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان.

وشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي أٌطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمًا للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التي لحقت به، 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلًا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء، وألواح زجاجية لإعادة الإعمار.