مسؤول بنكي: هيفاء وهبي طلبت عمل توكيل لـ"وزيري" لإدارة حساباتها

باشرت الجهات المختصة، التحقيقات في قضية "هيفاء وهبي ومحمد وزيري"، بعدما تقدمت ببلاغ ضده تتهمه بالنصب والتبديد، واستمعت الجهات لأقوال "هيفاء" التي تمسكت باتهام "وزيري" على مدار 3 جلسات وقدمت 20 مقطعًا صوتيًا لأحاديث بينهما في مواقف مختلفة، بينما اعتصم هو بالنفي مؤكدًا زواجه منها وأن اتهامه كان بسبب الخلافات التي وقعت بينهما.

"وزيري" ربط وديعتين ثم كسرهما.. والتوكيل يبيح له ذلك

واستمعت جهات التحقيق لأقوال محامٍ بالشؤون القانونية بالبنك التجاري الدولي CIB، الذي كانت به حسابات هيفاء وهبي وكذا حسابات محمد وزيري، والذي أوضح تاريخ وكيفية إنشاء الحسابات الخاصة بهيفاء وهبي، والتوكيل الذي حررته لصالح محمد حمزة عبد الرحمن "محمد وزيري".

يوجد تعامل بين حسابات الطرفين بالبنك.. وتحويلات لحسابات "هيفاء" خارج بنوك مصر

وجاءت التحقيقات، التي جرت يوم 26 يوليو الماضي، على النحو التالي:

س: ما طبيعة عملك؟

ج: أنا أعمل محاميًا بالشؤون القانونية للبنك التجاري الدولي.

س: هل يوجد ثمة حسابات خاصة بهيفاء وهبي ومحمد حمزة طرفكم؟

ج: أيوة.. توجد حسابات للطرفين، وهيفاء عندها حساب بالجنيه المصري وآخر بالدولار، ومحمد حمزة له 3 حسابات بالمصري وحساب دولار.

س: متى تحديدًا جرى فتح حسابات هيفاء وهبي؟

ج: بتاريخ 8 مارس 2017.

س: ما الإجراءات التي اتخذت لإنشاء تلك الحسابات؟

ج: تبين لي أن هناك استمارة لفتح الحساب الخاص بالسيدة هيفاء وهبي بتاريخ 8 مارس 2017، بإلاضافة لوجود كارت توقيعات بذات التاريخ ومثبت به توقيعها والتوقيع البنكي لها، كما تبين وجود توكيل داخلي منها موقع باسمها، وثابت به توكيل المدعو محمد حمزة عبد الرحمن، لإدارة التعامل على الحساب الخاص بها، كما تبين وجود كارت التوقيعات الخاص بالوكيل الأخير، وبموجب تلك المستندات المقدمة من شخصي الطرفين، فتح الموظف الحساب.

س: هل يشترط على الموظف أن يقوم بإطلاع العميل على مضمون التوكيل وما يتيحه للموكل في التعامل به لدى البنك؟

ج: الموظف يقوم بإطلاع العميل على مضمون التوكيل لقراءة بنوده، ثم التوقيع عليه، والموظف غير ملزم بتفسير مضمون التوكيل.

س: هل حضرت هيفاء وهبي للبنك للتوقيع على مستندات فتح الحساب؟

ج: لا، هي ماحضرتش، وانتقل لها موظف ومعه كافة المستندات، وقامت بالتوقيع، بمنزلها في الشيخ زايد.

س: هل جرى اتخاذ أي إجراءات بنكية على تلك الحسابات الخاصة بهيفاء وهبي عقب فتحها؟

ج: هيفاء وهبي طلبت عمل توكيل داخلي بنكي، على الحسابات الخاصة بها، لصالح محمد حمزة عبد الرحمن، بالإضافة لطلب كارت دائن وطلب إصدار إنترنت بنكي.

س: هل قامت الشاكية بالتوقيع على التوكيل البنكي الداخلي؟

ج: أيوة.. وقعت على التوكيل نفس التوقيع اللي على استمارة فتح الحساب وعلى طلب استخراج بطاقة دائنة على الحساب.

س: هل جرى استخدام هذا التوكيل من قبل محمد حمزة عبدالرحمن؟

ج: جميع التعاملات البنكية على حساب هيفاء وهبي، قام بها الوكيل محمد حمزة عبدالرحمن، بناء على التوكيل.

س: هل طرأت أي تعديلات على بيانات الحساب الخاص بالشاكية منذ تاريخ فتح الحساب؟

ج: أيوة.. حصل تغييرات بناء على طلب محمد حمزة عبدالرحمن، تمثلت في تغيير رقم الهاتف المصري الخاص بهيفاء وهبي وأضاف رقمه هو، بالإضافة لتغيير البريد الإلكتروني الخاص بحسابها، والتوكيل البنكي مثبت به أن للوكيل الحق في تحديث البيانات وتعديلها بالإضافة أو الحذف.

س: ما تاريخ أول تعامل مالي على حساب هيفاء وهبي؟

ج: بتاريخ 13 مارس 2017، جرى إيداع شيك خارجي بمبلغ 2 مليون و185 ألف جنيه مصري، بمعرفة محمد حمزة عبدالرحمن.

س: هل جرى عمل تحويلات مباشرة من الحساب الخاص بهيفاء وهبي لحساب محمد حمزة عبدالرحمن؟

ج: أيوة.. في تحويلات مباشرة بين حسابات الطرفين.

س: هل ثمة تحويلات بنكية خارجية من حساب الشاكية باستخدام التوكيل البنكي للمدعو محمد حمزة عبد الرحمن؟

ج: أيوة.. كان في تحويلات حصلت على الحساب، منها تحويلات لصالح حسابات هيفاء وهبي، خارج مصر.

س: هل تم ربط ثمة ودائع ادخارية على حسابات هيفاء وهبي بالبنك التجاري الدولي؟

ج: أيوة.. تم ربط وديعتين بالجنيه المصري، الأولى بتاريخ 28 مايو 2017، بمبلغ مليون و500 ألف جنيه، والثانية بتاريخ 9 يوليو 2017، بمبلغ 900 ألف جنيه، وتم ربط تلك الودائع من حساب هيفاء وهبي، وقام بها محمد حمزة عبدالرحمن، من خلال التوكيل البنكي المحرر له منها.

س: هل تم التعامل على تلك الودائع بالاقتراض والتصرف فيها؟

ج: لم يتم الاقتراض.. إلا أن محمد حمزة عبدالرحمن كسر الوديعة بمبلغ 900 ألف جنيه، في يناير 2018، والثانية بقيمة مليون و500 ألف جنيه، في فبراير 2018.. والتوكيل يبيح له ربط الودائع وكسرها.

س: هل قامت هيفاء وهبي بتقديم أي شكاوى أو طلبات للبنك منذ فتح الحسابات الخاصة بها عام 2017؟

ج: لا.. ولكن بتاريخ 11 مايو 2020، تقدمت هي بطلب كتابي عن طريق البريد الدولي، لإلغاء التوكيل البنكي الخاص المحرر منها لمحمد حمزة عبدالرحمن، وتم استلام الطلب من فرع البنك التجاري الدولي في "سوديك" بتاريخ 17 مايو 2020، وتم إلغاء التوكيل.. ولم يتم إخطار الأخير بإلغاء التوكيل.

س: ما تاريخ آخر تعامل تم من الوكيل محمد حمزة عبدالرحمن على الحسابات الخاصة بهيفاء وهبي؟

ج: آخر تعامل على الحساب بالجنيه المصري تم بتاريخ 2 ديسمبر 2019، وآخر تعامل على الحساب الدولاري بتاريخ 27 نوفمير 2019.

س: هل ثمة تحويلات من الحسابات الخاصة بمحمد حمزة عبدالرحمن للحسابات الخاصة بهيفاء وهبي؟

ج: أيوة.. وجاري حصرها.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.