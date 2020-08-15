موجة غضب بعد نشر نقابة الأطباء نعيًا لـ"العريان" على فيسبوك

أثار نعي مُتأخر نشرته نقابة أطباء مصر عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" اليوم، لعصام العريان، القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي توفى الأسبوع الماضي، وكان يشغل منصب أمين صندوق النقابة سابقًا، حالة من الغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنه مدان في العديد من قضايا العنف والإرهاب، وصدر ضده أحكام منها الإعدام.

وشن عدد من الأطباء والمتابعين لصفحة نقابة الأطباء على "فيسبوك" هجومًا حادًا على النقابة عقب نشرها نعيًا للقيادي الإخواني الذي توفى داخل السجن على إثر أزمة قلبية صباح الخميس 13 أغسطس.

وسخر محمد حسن سليمان من نعي النقابة للعريان: "مالوش لازمة"، فيما استنكر ريمون ميلاد النعي قائلاً: "ده عصام العريان بتاع الجماعة الإرهابية رحمة إيه على اللي قتلوا شباب مصر ورجالها من الشرطة والجيش".

وطالب آخرون نقابة الأطباء بضرورة حذف نعي "العريان" من على الصفحة والاعتذار إلى الشعب المصري، وعلقت اعتماد الشريف: "ما يحدث لا نقبله وعلى النقابة أن تعتذر لنا جميعًا على ما فعلته ويجب أن تحترموا مصر وأبناءها من الشهداء".

وعبرت دعاء محمود عن غضبها قائلة: "اعتراف رسمي بإخوانية النقابة"، ووجه إبراهيم صبحي لومه للنقابة: "مش مكسوفين من كم الشهداء وقهرة أهاليهم عليهم اللي راحوا بسبب الإرهابي وجماعته".

وعلق بيشوي جوزيف: "النقابة بتنعي إخوان محكوم عليهم بالسجن، وناسيين نعي رئيس الجمعية المصرية لجراحة التجميل الدكتور خالد مكين"، وتابع محمد أبوالنجا: "منزلين نعي لإرهابي عيب عليكم إنتم عار على مصر وشعبها".

وعقبت شيماء رفعت: "عريان مين؟ المجرم بحكم محكمة المنضم لجماعة إرهابية بحكم القانون اللي إيده ملطخة بدماء ولادنا هو وجماعته"، وأيدها جمال نعيم قائلاً: "العريان الإرهابي يا نقابة خسارة فيكم هواء بلدنا الغالية مصر".