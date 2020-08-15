نظام قطر يواصل غدره بالعرب: يدرب مرتزقة تركيا وينحاز لإيران

لا يتوقف نظام تميم بن حمد في قطر عن ممارساته وسياساته التدخلية والغادرة بالدول العربية، ويواصل عناده رغم قرارات المقاطعة العربية التي اتخذت ضد الدوحة قبل سنوات، فلا تزال تتحصن بحليفتيها تركيا وإيران على حساب الأشقاء العرب.

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أمس، عن تدريب نحو 400 مرتزق سوري في قطر منذ أشهر، وأنهم يتلقون التدريب في إحدى القواعد العسكرية بأموال قطرية، يجري إرسالهم لاحقا إلى ليبيا.

وقال مدير "المرصد"، ومقره "لندن"، إنها "عملية مستمرة في إطار تحضير تركيا لمعركة في ليبيا، في حال فشل أي حل سياسي".

وقال مدير "المرصد السوري" إن المخابرات التركية توهم المرتزقة السوريين بنقلهم إلى قطر لحراسة مؤسسات حكومية، ثم تزج بهم إلى ليبيا، مشيرا إلى إرسال نحو 120 مسلح إلى ليبيا، بعد إبلاغهم بأنهم في طريقهم إلى العمل في قطر برواتب مجزية، وتم تجنيد هذه المجموعة في المخيمات الواقعة بمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في "إدلب" عبر سماسرة.

وتابع: "قيل لهم إن العملية تتعلق بالذهاب إلى قطر لحراسة منشآت حكومية مقابل راتب شهري قدره 3 آلاف دولار"، مضيفا: "لكن بمجرد الوصول إلى تركيا عبر ما يعرف بفصيل سليمان شاه والسلطان مراد الموالين للاستخبارات التركية، جرى إخبارهم أن الوجهة ستكون ليبيا وبراتب شهري قدره ألفي دولار".

وتستعين تركيا بآلاف المرتزقة لدعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة فايز السراج في "طرابلس"، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

في سياق آخر، قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، في تقرير اليوم، إن "قطر كسرت الإجماع الخليجي وانحازت إلى إيران"، وسعت لرفض مشروع قرار أمريكي باستمرار الحظر على السلاح بإيران.

وقالت "بلومبيرج" إن مسؤولين من قطر بعثوا إشارات بأن "الدوحة"، وهي جارة وشريكة تجارية لإيران، أقل حماساً من الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي بشأن الرسالة التي تدعم الموقف الأمريكي.

وتقاطع دول خليجية "الدوحة"، رفضا لسياساتها التدخلية، وطالبتها بتقليص علاقاتها مع "طهران".