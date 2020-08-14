وائل الإبراشي يّعرض صورة حصرية لحفيد مؤسس قطر في سجون "تميم"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، صورة حصرية لحفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، المعتقل داخل السجون القطرية من قبل تميم بن حمد، أمير قطر، وذلك خلال برنامجه "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأكد "الإبراشى"، أن أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، خصت برنامج "التاسعة"، بهذه الصورة، مشيراً إلى أن هناك اختلاف كبير في ملامح الوجه والجسد، بسبب التعذيب الذي تعرض له.

ولفت "الإبراشي"، إلى أن النظام القطري الذى تخلى على أبنائه بل ويطاردهم، فليس بالغريب عليه أن يتبع أجندة تخريبية لتفكيك الدول العربية ونشر الإرهاب والتطرف بها.