المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعرض قريبًا فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" على قنواتها.

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريًا، بعد مفاوضات مكثفة، لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر"، للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، الذي حاولت قطر عرقلة توزيعه ولم تنجح في ذلك.

كما حاولت قناة الجزيرة الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي المستوحى من نفس الكتاب بالحصول على حقوق بثه، وفشلت في ذلك.

وكانت قطر فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte، التي عرضت الفيلم كمنتج مشارك أيضًا، وحاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بثه خارج العالم الناطق بالفرنسية.

ووفقًا للعديد من الصحف والمواقع العالمية، فإن الدوحة حاولت إيقاف عرض هذا الفيلم في أوروبا بكل الطرق، وفشلت، وحاولت شراء حقوقه عبر قناة الجزيرة، لتضمن حجبه عن المشاهد العربي.

الفيلم وفقًا لتقرير للموقع الإخباري 7dnews، يؤكد دعم قطر للإرهاب، ويضيف المزيد من الأدلة إلى سجل قطر في دعم الإرهاب، حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.

وأفاد المهندس حسام صالح بأن الفيلم الوثائقي "الفرنسي- البلجيكي"، المشترك، يستند إلى آلاف الوثائق السرية التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج، لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف صالح أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، يدعم عرض المزيد من الأفلام الوثائقية المتميزة، سواء المنتجة في مصر، أو الحصول على الحقوق لأفلام عالمية، وذلك لعرضها على شاشات المجموعة، بهدف توعية الرأي العام، وتقديم أحدث الموضوعات للمشاهد.