بورسعيد تناشد المواطنين عدم التكالب على مكتب توثيق واحد منعا للزحام

أكدت محافظة بورسعيد انتظام سير العمل بجميع مكاتب التوثيق المطورة فى مختلف الأحياء، وذلك فى إطار التحول الرقمي الذى تشهده المحافظة فى مجال أعمال التوثيق، وهي مكاتب توثيق الشرق المطور، والمناخ، وبورسعيد المطور، وتوثيق المركبات المطور، والمناخ ثان، ومكتب توثيق نشاط المستثمرين.

وناشدت محافظة بورسعيد فى بيان لها، أبناء بورسعيد ، عدم التكالب على مكتب واحد للحصول على خدمات التوثيق، وذلك منعًا للتكدس والزحام، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن كافة مكاتب التوثيق تعمل بكامل قوتها، ويستطيع المواطن التوجه لأي مكتب فى جميع الأحياء للحصول على الخدمات.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين ضرورة التعامل مباشرة مع الموظفين والعاملين داخل مكاتب التوثيق بنطاق المحافظة، وعدم التعامل مع أي عناصر خارجية، منعًا لمحاولات الابتزاز من قبل بعض الأشخاص.

وأكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذي يقومون باستغلال وابتزاز المواطنين وادعاء قيامهم بالوظائف الحكومية، وذلك حرصًا من المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.