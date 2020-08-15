مع آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح.. ماذا يحدث للمتخلفين عن التقديم؟

تأتي الموافقة على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، من قبل مجلس الوزراء كطوق نجاة للذين لم يلحقوا بفترة السماح اليوم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مد الفترة اعتبارا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وفتح باب التقنين خلال الفترة الأخيرة ومنح المخالفين مدة زمنية لتقنين أوضاعهم ودفع 25% من قيمة المخالفة لإثبات جدية التصالح، لكن مع آخر فرصة للمخالفين تطرح العديد من تساؤلات خصوصا فيما يتعلق بأدوار كل من ملاك العقارات أو ملاك الوحدات والمسؤولية القانونية على كل منهما حال عدم التقدم بالمصالحة في ظل عدم الحديث عن تلك النقطة في القانون.

وأجاب الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، في حديثه لـ"الوطن"، قائلا: إن قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 لا يقترب من قريب أو من بعيد عن ماذا يحدث في حالة عدم التقدم للمصالحة، ولكن الحكومة ربطت تلك النقطة بقانون رقم 119 لسنة 2003، والذي يحدد في عدة خطوات كالتالي:

1- يسجل موظف الحكومة العقار المخالف.

2- يخطر المواطن بالإزالة.

3- إذا تقدم المواطن بالمصالحة يخضع لقانون التصالح.

4- يخطر المواطن بمحضر إزالة وهو محضر إداري.

5- يبلغ قسم الشرطة بمحيط العقار بيوم الإزالة وإخطار المواطن ليكون موجودا.

وتابع عرفة، في حديثه لـ"الوطن"، أنه في حالة عدم ذهاب مالك العقار مع مالك الوحدة للمصالح من حق مالك الوحدة أن يحرر محضرا في قسم الشرطة، وبناء عليه ترفع قضية في مجلس الدولة، بأن مالك العقار يتحمل معه مسؤولية العقار المخالف.