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تعرف على أبرز الاعتراضات على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب:

وائل فايز
09:44 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح..صورة أرشيفية

المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح..صورة أرشيفية

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يواجه بعض التحديات والاعتراضات وأبرزها طول الإجراءات الخاصة بالتصالح، والمدة المحددة لتطبيق القانون والقيمة السعرية للتصالح علاوة على من له الحق فى تقديم طلب التصالح وسداد القيمة المادية هل مالك العقار أو السكان أو صاحب الوحدة السكنية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك اتجاهًا لمد فترة تقديم طلبات التصالح للسماح للمواطنين بتقديم طلباتهم والاستفادة من القانون وخاصة بعد إزالة اللغط الدائر حول القانون ومسألة تطبيقه.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع وزيرى التنمية المحلية والإسكان المزمع عقده قريبًا مع رئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب سيحسم الجدل حول نقاط عديدة بعد الاستناد إلى الجلسة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس واستمرت لمدة 9 ساعات وأصدرت مجموعة من التوصيات لمعالجة المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح  خاصة بعد الاستماع إلى كل الآراء المقدمة من النواب والأحزاب والنقابات وعدد من المسؤولين .

 

 

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