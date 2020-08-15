إرجاء محادثات صينية أمريكية كانت مقررة بشأن اتفاق بين البلدين

أُرجأت محادثات تجارية كانت مقررة، اليوم، بين الولايات المتحدة والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في يناير الماضي، في أوج توتر بين واشنطن وبكين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، إنه لم يحدد أي موعد لهذا اللقاء الجديد، وقبل إعلان تأجيل المحادثات، أكدت بكين أنه "على الجانبين العمل معا لتعزيز التعاون وتجاوز الصعوبات معا".

ويفترض أن يفتح الاتفاق المسمى "المرحلة ألأولى"، الطريق "للمرحلة الثانية" التي تعني مزيدا من المبادلات التجارية بين البلدين.

وكان اتفاق وقّع في يناير الماضي وسط ضجة إعلامية كبيرة بين بكين وواشنطن، تعهدت بموجبه الصين بشراء منتجات وخدمات أمريكية بقيمة مائتي مليار إضافية، لخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشمل هذه السلع السيارات والآلات الصناعية والمعادن والحبوب والقطن واللحوم، والنفط والخدمات المالية.

لكن هذه المشتريات لم تتم خصوصا بسبب وباء كروونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أدى إلى توقف المبادلات الدولية.

وأشارت معطيات نشرها "معهد بترسون للاقتصاد الدولي"، إلى أن أقل من نصف المشتريات "46%" جرت حتى نهاية يونيو الماضي.

وفي الوقت نفسه، شهدت العلاقات بين البلدين مزيداً من التوتر بشأن مصدر كورونا المستجد والوضع في هونج كونج وتطبيق "تيك توك" الذي يتهمه ترامب بالتجسس لحساب بكين.