غدا.. نائب وزير مالية الصين يزور أمريكا لإجراء محادثات تجارية

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير المالية الصيني سيرأس وفدا لزيارة الولايات المتحدة، يوم غد الأربعاء، لإجراء محادثات تجارية.

وتلك الزيارة ستمهد الطريق للصين والولايات المتحدة لعقد المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى المنتظر انعقادها في أكتوبر في واشنطن، وتهدف المحادثات إلى حل الحرب التجارية التي استمرت لأكثر من عام وأضرت بالنمو العالمي، وفقا لـ"رويترز".

وكانت أعلنت بكين، الجمعة الماضية، أنه سيتم إعفاء بعض المنتجات الزراعية الأمريكية منها لحوم الخنزير والصويا من الرسوم الجمركية في بادرة حسن نية إضافية في الوقت الذي يتوقع أن تعقد بكين وواشنطن لقاء في أكتوبر المقبل لإجراء مباحثات تجارية.