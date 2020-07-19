اليوم.. الأنبا بولا يلقي عظة الأحد على قنوات "المتحدة"

يلقي الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها عددٌ من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة).

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.