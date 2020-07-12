الأنبا أكليمندس يقدم "عظة الأحد" عبر  قنوات "المتحدة"

ألقى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، كلمة روحية على الهواء مباشرة في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة).

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واحتفل الأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، بعيد الرسل، مختتمين صومه الذي استمر لمدة 34 يوما هذا العام، فيما أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، قداسات استثنائية بتلك المناسبة في كل إيبارشيات الكرازة المرقسية، بحضور 25 شخصا فقط، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعيد الرسل، هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، حسب الاعتقاد المسيحي، ويختلف قداس العيد عن بقية القداسات من جهة وجود اللقان الذي يصنع فيه عقب صلاة رفع بخور باكر، حيث أن هناك ثلاثة لقانات في السنة، الأول في عيد الغطاس، والثاني في يوم خميس العهد، والثالث في عيد الرسل.