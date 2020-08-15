وظائف شاغرة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة طنطا، حاجتها لشغل وظائف أطباء أسنان مقيمين لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد ويكون شغل هذه الوظائف طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة في هذا الشأن، وتكون المفاضلة بين المتقدمين طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالأقسام الاكلينيكية، وجاءت الوظائف كالتالي:

4 أطباء بقسم الاستعاضة الصناعية للأسنان.

3 أطباء بقسم العلاج اللفظي.

3 أطباء بقسم علاج الجذور.

8 أطباء بقسم التركيبات الثابتة.

طبيبان بقسم جراحة الفم والوجه والفك والتجميل.

طبيبان بقسم تقويم الأسنان.

طبيب أسنان الأطفال وصحة الفم وطب الأسنان الوقائي.

الشروط المطلوبة لوظائف كلية طب الأسنان جامعة طنطا

ويشترط في المتقدمين لشغل الوظائف:

أن يكون من خريجي كلية طب الأسنان جامعة طنطا عام 2018، بتقدير عام جيد جدًا على الأقل في البكالوريوس وجيد على الأقل في مادة التخصص.

المستندات المطلوبة لوظائف كلية طب الأسنان جامعة طنطا

والمستندات المطلوبة هي:

شهادة بكالوريوس موضح بها التقدير العام ومجموع الدرجات.

شهادة بتقدير المواد.

شهادة تأدية فترة الامتياز لمدة عام على أن يكون أمضى 3 أشهر على الأقل في كلية طب الأسنان جامعة طنطا.

شهادة بعدم الحصول على جزاءات خلال فترة الامتياز.

5 صور فوتوغرافية حديثة.

الموقف من التجنيد.

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

صحيفة الحالة الجنائية.

وتقدم الطلبات باسم عميد كلية طب الأسنان حتى 27 أغسطس الجاري.