تحصيل 207 مليون جنيه جدية تصالح مخالفات البناء في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تحصيل 207 مليون جنيه قيمه جدية التصالح بمخالفات البناء، والتي تمثل نسبة 25% من قيمة الأرض يتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في التصالح.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لرؤساء المراكزوالمدن والأحياء بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتيرالعام، ومنال الغندورالسكرتير المساعد.

وثمن المحافظ الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين.

وقال المحافظ إن "الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقا للإجراءات التي حددتها لتنفيذ التصالح"، موضحا أنه "ستكون هناك فترة أخرى سيتم إقرارها من مجلس الوزراء لاستكمال التصالح للحالات التي لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الأولى"، مؤكدا على "ضرورة العمل فيها من قبل الجميع بكل الجدية مشيرا لأهمية التوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للإسراع في التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الإعلان عنها".

وأضاف بانه سيتم تقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم ،مشيراً إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، واضاف المحافظ بانه ستكون هناك مكافآت مالية لعدد الـ 3 رؤساء مراكز الأوائل في تحقيق اعلى معدلات التصالح، ومكافأة أطقم العمل فى هذا الملف فى المراكز المتقدمة،

وتناول المحافظ خلال الاجتماع ملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مؤكدا أهمية إعطاء دفعة قوية للعمل في هذا الملف على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وان يتم العمل فيه بكل قوة وحماس حرصا حقوق الدولة والمواطنين.