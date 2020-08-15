وزير السياحة يتفقد متحف آثار شرم الشيخ

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، متحف آثار شرم الشيخ، لمتابعه آخر مستجدات الأعمال تمهيدًا لافتتاحه، يرافقه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، وإيمان زيدان مساعد الوزير للمواقع الأثرية، وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.

وتفقد وزير السياحة والآثار، منطقة العرض الخارجي، ومنطقة النافورة، ومنطقة البازارات، والمدخل قاعات العرض المتحفي.

ووجه وزير السياحة والآثار، بإعادة توزيع أماكن عرض بعض القطع الأثرية، وأكد على إضافة المزيد من القطع وخاصة التي جرى اكتشافها حديثًا ببعض المواقع الأثرية، لعرضها لأول مرة، مما سيعمل على إثراء منظومة العرض بالمتحف.

وطالب وزير السياحة والآثار، بإعادة تقسيم القاعة الأولى للمتحف إلى ثلاثة أجزاء، ليشمل الجزء الأكبر منها تماثيل ضخمه لأفراد وحيوانات، لتسليط الضوء على الحياة البشرية والبرية في سيناء عبر العصور المختلفة، و الجزء الثاني تضم باقي القاعة مركبين ضخمين لربط المتحف بالبحر، وأخيرًا نموذج لمقبرة فرعونية بمقتنياتها .

وقال الدكتور مصطفى وزيري، إن متحف شرم الشيخ استقبل حتى الآن قرابة ٥٨٠٠ قطعة أثرية، وسيجرى توزيع عرضها سواء داخل فتارين العرض أو خارجها، على ثلاثة قاعات هم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة.

وأكد أن متحف شرم الشيخ يعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية، عن طريق عرض مجموعة منتقاه من القطع الأثرية، التي جرى اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل، وكوم اوشيم، و سقارة ، ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية، والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والاشمونين بالمنيا.

ومن جانبها قالت ايمان زيدان، إنه تزامنًا مع افتتاح المتحف سيجرى تنظيم معرض "تراث مصر" لعرض منتجات للحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تشجيعًا على صناعة وبيع المنتجات المصرية الخالصة.

وأشارت إلى أنه جرى وضع عدد من اللافتات الدعائية للمتحف في الشوارع المؤدية إليه باللغتين العربية والإنجليزية وصور لبعض القطع المميزة به، للترويج لافتتاحه.