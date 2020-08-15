ميركل: تفجيرات بيروت أظهرت مدى سرعة تقديم الدعم الدولي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "إن تفجيرات بيروت أظهرت بطريقة ملفتة مدى السرعة التي يمكن أن تنشأ بها حالة الطوارئ وأنا سعيدة جدا لأننا تمكنا من تقديم المساعدة على الفور".

وأكدت ميركل، خلال بث الفيديو الصوتي الأسبوعي، اليوم، وتزامنا مع اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية والذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، انخراط ألمانيا في العالم واستعداده لتقديم المساعدات، وهو ما ظهر مؤخرا بعد تفجيرات ميناء بيروت، مشيدة بخدمات الطوارئ عن طريق منظمات الإغاثة الفنية التي ساعدت في تحديد مكان الضحايا في أماكن الكوارث وتحت الأنقاض.

وأشادت ميركل، بدور الجيش ووزارة الدفاع الاتحادية في تقديم المساعدات الطارئة، موضحة: "من حيث المبدأ، يتم تقديم المساهمات الألمانية للمساعدات الإنسانية بشكل أساسي في مناطق الأزمات والصراعات، فعلى سبيل المثال هناك حوالى 40% من المساعدات يتم تقديمها لسوريا والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين".

وتوجهت المستشارة الألمانية، بالشكر للمانحين، الذين تقدموا بمساعدات كمساهمة إنسانية متوقعة بأكثر من 2.1 مليار يورو العام الجاري، مشددة على التزام ألمانيا بحماية العاملين في المجال الإنساني، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

واليوم العالمي للعمل الإنساني‏، هو يوم مخصص للاعتراف بمجهودات العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب المساعدات الإنسانية.