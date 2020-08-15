أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض شخصي مليون جنيه من الإمارات دبي؟

يسعى الكثيرون إلى الحصول على قرض شخصي لتوفير احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وتوفر العديد من البنوك القروش الشخصية لمساعدة المواطنين، كما يقدم بنك الإمارات دبي الوطني القرض الشخصي بقيمة مالية تصل إلى مليون جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، المزايا والمستندات المطلوبة؛ للحصول على القرض الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني:

مزايا القرض الشخصي

- تصل قيمة التمويل الشخصي إلى مليون جنيه مصري.

- أسعار فوائد تنافسية.

- فترة سداد تصل إلى 120 شهرا.

- تأمين مجاني على الحياة خلال مدة سداد القرض.

- لا يشترط وجود ضامن.

سهولة في التعامل على الحساب من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- فاتورة مرافق حديثة "كهرباء، غاز، مياه".

- خطاب من شؤون الموظفين بالجهة التابع لها الموظف بضمان تحويل القسط الشهري.

وعلى الراغبين في الحصول على القرض الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني، التوجه لأقرب فرع من فروع البنك، وتقديم الطلب مرفق معه المستندات المطلوبة.