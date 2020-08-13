أخبار البنوك.. تفاصيل برنامج صرف الراتب مقدمًا من "العربي الأفريقي"

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي عدد من الخدمات المختلفة لعملائه، تتضمن الحسابات الجارية وحسابات التوفير، القروض وبرامج التمويل المختلفة، منها برنامج صرف الراتب مقدما.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي تستعرض "الوطن" ضوابط الحصول على برنامج صرف الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

يعد برنامج صرف الراتب مقدمًا تسهيلاص ائتمانيًا يصرف مباشرة من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، ويجرى السداد عن طريق الراتب الشهري التالي تلقائيًا وإعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى.

ويقدم البنك خدمة صرف الراتب مقدمًا بحد يصل إلى 90% من الراتب الشهري، ويمكن السحب من الحساب الشخصي بضمان المرتب والاستفادة من حد التسهيل مرة أخرى، دون فائدة ودون رسوم سداد.

مواصفات برنامج صرف الراتب مقدمًا من البنك العربي الافريقي

حد التسهيل يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أدني ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه دون فائدة.

إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

يسدد المبلغ تلقائيا من المرتب مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى في حالة عدم طلب الإلغاء.

تسدد مصاريف إدارية تنافسية على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

المستندات المطلوبة لبرنامج صرف الراتب مقدمًا من البنك العربي الافريقي

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

نموذج طلب الحصول على الخدمة من أحد فروع البنك.